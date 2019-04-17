Знаменитый врач раскритиковал «Аэрофлот» за реакцию на болезнь Дмитрия Быкова

«Аэрофлоту» не надо набирать всякую шелупонь, а у нормальных бортпроводников должен быть четкий алгоритм действий: что делать, если человеку на борту плохо», – заявил газете ВЗГЛЯД кардиохирург Ренат Акчурин. Так он прокомментировал реакцию экипажа самолета «Аэрофлота» на ухудшение состояния писателя Дмитрия Быкова.

Могут ли бортпроводники сразу отличить состояние опьянения пассажира от реальной болезни, которая требует немедленного вмешательства? Это сложный вопрос, зависящий от интеллекта и образования бортпроводников, заявил газете ВЗГЛЯД знаменитый кардиохурирг Ренат Акчурин (академик РАН, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии им. Мясникова).

«Если это случайные люди, пришедшие в авиацию за длинным рублем – это одно. А если это люди профессии, то, конечно, они постараются понять, что происходит, разобраться и помочь. «Аэрофлоту» не надо набирать всякую шелупонь, а у нормальных бортпроводников должен быть четкий алгоритм действий: что делать, если человеку на борту плохо», – считает Акчурин.

Писателю стало плохо еще в самолете. Сообщалось, что к моменту прибытия медиков на борт Быков «был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался и кого-то звал». По некоторым (неподтвержденным) сообщениям, сначала бортпроводники решили, что писатель был пьян. Из самолета его вывозили на каталке.

Что можно было бы сделать в ситуации с Быковым? Кардиохирург полагает, что тонометр, скорее всего, на борту был, однако воспользоваться им не догадались. «Возможно, он не мог сидеть и поэтому лег в проходе. Лежать в таком состоянии правильнее; в данном случае это не нарушение техники безопасности, а тяжелое состояние пациента», – заметил Акчурин.

Сам перелет, по мнению кардиохирурга, на состояние особо не влияет, влияет отсутствие контроля за артериальным давлением. «Если человек знает, что ему предстоит тяжелая неделя, он должен позаботиться о своем здоровье и контролировать артериальное давление. Врачи обычно догоняют уже уходящий поезд – как, видимо, произошло и в этом случае», – посетовал врач.

«В Уфе сильные специалисты и хорошее оборудование, я был там несколько раз и оперировал. Вся необходимая помощь Быкову будет оказана квалифицированными специалистами», – сказал Акчурин.

Известный писатель и литературный критик Дмитрий Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт. Позднее диагноз «инсульт» врачи у Быкова не подтвердили.

Писатель был введен в искусственную кому, в данный момент его состояние оценивается как тяжелое.