Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Известный писатель и литературный критик Дмитрий Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, в настоящее время он находится в коме, сообщили знакомые с ситуацией источники.

«Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт», – сообщил источник «Комсомольской правды в Уфе».

Об этом же сообщают источники портала Ufa1.ru.

Телеграм-канал Mash, сообщает, что у Быкова «отек мозга, состояние очень тяжелое». «Литературовед был в Уфе, должен был выступать с лекцией. Там писателю резко стало плохо. Его увезли в больницу с отеком мозга: сахарный диабет, гипертония, переутомление. Врачи созвали консилиум и решили в Москву писателя пока не везти, вечером соберутся еще раз. Он на искусственной вентиляции легких», – сообщает канал.

Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно за пару часов до начала мероприятия.

«Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание», – сообщили организаторы.

В то же время один из организаторов лекции сообщил РИА «Новости», что «выступление Быкова переносится», однако не стал называть новую дату лекции.

Быков родился 20 декабря 1967 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ в 1991 году. Преподает в московских средних школах «Золотое сечение» и «Интеллектуал» литературу и историю советской литературы. До 2014 года являлся профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, также сотрудничает с МПГУ. С 1985 года работает в газете «Собеседник».

Быков – член Союза писателей СССР с 1991 года, лауреат нескольких литературных премий и автор публицистических, литературоведческих, полемических статей, которые были напечатаны во множестве журналов и газет.