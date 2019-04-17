Врачи опровергли инсульт у Дмитрия Быкова

Диагноз «инсульт» у писателя Дмитрия Быкова, которого ранее госпитализировали в Уфе, не подтвердился, но его транспортировка в Москву пока невозможна.

«Накануне Дмитрий Быков был доставлен в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз не подтвержден, но состояние писателя остается стабильно тяжелым», – сказал и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин RT.

Отмечается, что ситуация находится на контроле у врио главы Башкирии.

О состоянии здоровья рассказал и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Транспортировка в Москву пока невозможна. Тяжелое состояние не связано с инсультом и проблемами с сердцем, есть подозрение на сахар», – передает слова Венедиктова РИА «Новости».

Он также добавил, что выражает огромную благодарность министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину и команде врачей за оперативность.

Ранее стало известно, что писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт в Уфе, куда прибыл для чтения лекции. Позже тяжелое состояние Быкова подтвердил Венедиктов.