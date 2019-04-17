Венедиктов рассказал о тяжелом состоянии Быкова

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что писатель и журналист Дмитрий Быков в тяжелом состоянии доставлен в одну из больниц Уфы, но отметил, что «никакого инсульта и подозрения на инсульт» у него нет.

«Спасибо всем, кто беспокоится о здоровье Дмитрия Быкова. Он госпитализирован в больницу в Уфе. Состояние тяжелое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

При этом он уточнил, что «никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет».

В то же время источник РИА «Новости» в Уфе сообщил, что писателю стало плохо еще в самолете, он госпитализирован с нарушением кровообращения головного мозга. «Он госпитализирован, предварительный диагноз – острое нарушение кровообращения головного мозга. Врачи оказывают необходимую помощь», – сказал источник.

Он также попросил не называть адрес больницы, куда госпитализирован журналист, из-за ажиотажа вокруг самочувствия Быкова.

Тем временем телеграм-канал Baza сообщает, что к моменту прибытия медиков на борт Быков «был дезориентирован, постоянно к кому-то обращался и кого-то звал». Из самолета писателя вывозили на каталке.

Ранее сообщалось, что Быков попал в нейрореанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, в настоящее время он находится в коме. Телеграм-канал Mash сообщает, что у Быкова «отек мозга, состояние очень тяжелое».

Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно за пару часов до начала мероприятия.