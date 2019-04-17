Быкова ввели в кому

Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, состояние оценивается как тяжелое, сообщил главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов после телеконсилиума специалистов.

«Консилиум прошел, переводить в Москву Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», – передает слова Молчанова агентство «Москва».

Телемедицинский консилиум прошел по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. В нем приняли участие специалисты Национального исследовательского центра эндокринологии, главные внештатные специалисты Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.

Молчанов также отметил, что перевод Быкова в Москву «не нужен и не обоснован».

Ранее сообщалось, что Быков попал в реанимацию одной из уфимских больниц с подозрением на инсульт, он впал в кому. Позже главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил, что Быков в реанимации, но опроверг информацию об инсульте. Врачи также сообщили, диагноз инсульт не подтвержден.