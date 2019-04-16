Архитектор назвал вероятную причину пожара в Соборе Парижской Богоматери

«Возгорание могло быть связано с неквалифицированными рабочими, обслуживающими объекты такого уровня, а также с попустительством надзирающих органов», – заявил газете ВЗГЛЯД почетный архитектор России, реставратор высшей категории Рафаэль Даянов, комментируя причины пожара в соборе Парижской Богоматери.

«Эта проблема общемировая. Скорее всего, это человеческий фактор, жертвой которого пало уникальное сооружение», – полагает собеседник.

По мнению Даянова, сохранить внешний вид собора возможно, однако остальное, по его мнению, утрачено безвозвратно. «Каким-то образом надо восполнить утрату, но разве можно восполнить уничтоженное прошлое?» – посетовал эксперт.

«Ущерб? Я даже не могу сосчитать. Как можно посчитать ущерб, когда вы утрачиваете бесценное сокровище собственной истории? Собор Парижской Богоматери – это сердце Парижа, нет в мире человека, который приехал бы в Париж и не посетил это место», – добавил собеседник.

Восстановлением собора Парижской Богоматери не сможет заняться какой-то отдельный меценат, такие вещи следует восстанавливать всем миром, уверен Даянов. Эксперт подчеркнул, что для реставрации потребуются и частные, и государственные вложения, потому как такая нагрузка на государство в сегодняшней политической ситуации, по мнению собеседника, вопрос непростой.

«Про месяцы даже не стоит и говорить, потребуется серьезная аналитическая работа. На восстановление уйдут годы и годы», – считает собеседник.

Эксперт напомнил об уничтожении огнем Пальмиры, а также уникального памятника деревянного зодчества – Успенской церкви в Карелии, которые, по его мнению, представляли огромную архитектурную и историческую ценность.

«Мы могли наблюдать как на наших глазах была уничтожена Пальмира, бух-бух и все – нет Пальмиры. Огонь сжирает все: горит и металл, и бетон», – констатировал Даянов.

«Успенская церковь Карелии также является чудовищной потерей для русской культуры. В послевоенные времена исследователь Греков из кучи руин собирал осколки, из которых выкладывал росписи храма, но это было после войны, а здесь нам в мирное время от собственной культуры отрезали ногу», – посетовал Даянов.

Ранее власти Франции оценили состояние Нотр-Дам-де-Пари после пожара.

Напомним, здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа; их планируют отправить в Лувр.

Во вторник появились видео из сгоревшего собора.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что потеряно и что удалось спасти при пожаре в соборе Парижской Богоматери.