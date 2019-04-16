Названо число получивших гражданство России с 2014 года украинцев

Порядка 360 тыс. украинцев получили российское гражданство с 2014 год, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова.

По ее словам, за пять лет Россия предоставила временное убежище около 460 тыс. граждан Украины. Постепенно за этот период 360 тыс. украинцев приобрели гражданство России, пишет «Коммерсант».

Казакова напомнила, что в связи с военными действиями на Украине страну в конце 2014 – начале 2015 года массово покидали люди.

Также порядка 140 граждан Украины имеют статус беженца. В основном, это люди, которые ранее занимали определенные должности, пояснила генерал-майор.

На ваш взгляд Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России? России требуется больше мигрантов

России требуется меньше мигрантов

Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно



Ранее стало известно о планах упростить получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия отталкивает желающих переехать к нам иностранцев.