На цифровое ТВ переходят 20 регионов России

В понедельник 20 российских регионов переходят с аналогового на цифровое ТВ, сообщают информационные агентства.

В частности, на цифровое вещание переходят Москва и Подмосковье, передает РИА «Новости».

С понедельника с аналогового на цифровое вещание переходят в Мордовии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Удмуртии и Чувашии.

На цифровое ТВ переходят и Ставропольский край, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Кроме того, в список 20 регионов входят Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области.

Это «вторая волна» перехода на цифровое ТВ.

Аналоговое вещание в феврале уже отключили в шести областях и Чеченской Республике. Кроме того, на цифровое ТВ еще в декабре перешла Тверская область, она сделала это первой в России.