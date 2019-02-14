В Минкомсвязи оценили первые результаты перехода на цифровое ТВ

Переход на цифровое телевидение в первых семи регионах прошел абсолютно удовлетворительно, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«В принципе, первые итоги абсолютно удовлетворительные. Мы можем сказать, что для подавляющего большинства жителей этих регионов переход на цифру произошел абсолютно незамеченным», – цитирует Волина РИА «Новости».

Он отметил, что в регионах нет ажиотажного спроса в торговых сетях. Также не было «серьезных негативных выплесков» со стороны людей.

Он связывает это с хорошей подготовкой. Так, подавляющее большинство телезрителей заблаговременно приобрели необходимое оборудование.

Волин заметил, что переход цифру является вызовом бизнесу операторов кабельного телевидения.

«Мы понимаем, что в этих условиях им надо будет сильно активизировать свою деятельность за сохранение свей абонентской базы», – сказал он.

Так, по его словам, нерепрезентативная выборка звонков на горячую линию в нескольких регионах показывает, что около трети звонящих пенсионеров спрашивают, можно ли им отключиться от сетей операторов кабельного ТВ.

«Они не говорили, что они готовы отказаться. Они исключительно интересовались», – уточнил он.

В понедельник Волин рассказывал, что в России появились мошенники, которые пытаются заключать договоры на предоставление услуг платного кабельного телевидения на фоне планового перехода российских регионов на «цифру».

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным – начнется в феврале и займет полгода. При этом Тверская область первой перешла на цифровое вещание еще 3 декабря 2018 года.