Россиян предупредили о наживающихся на отключении аналогового ТВ мошенниках

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что в России появились мошенники, которые пытаются заключать договоры на предоставление услуг платного кабельного телевидения на фоне планового перехода российских регионов на «цифру» и отключения аналогового эфирного ТВ.

В понедельник на цифровое телевидение перешли Тульская, Рязанская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская и Магаданская области, а также Чечня. В Минкомсвязи заверили, что переход от аналогового на цифровое телевидение в семи регионах России прошел спокойно, передает РИА «Новости».

«11 февраля произошло отключение аналога в семи регионах с населением около 8 млн человек. С учетом Тверской области без аналога федеральных каналов теперь живут 9 млн наших граждан», – рассказал Алексей Волин.

Он отметил, что цифровых ТВ-приставок и телевизоров хватает, цены на них не растут. Во всех регионах налажен контроль за наличием приставок, «Почта России» готова оперативно помогать.

Однако, по словам Волина, в России появились мошенники, которые пытаются заключать договоры на предоставление услуг платного кабельного телевидения на фоне планового перехода российских регионов на «цифру» и отключения аналогового эфирного ТВ.

«Обратили внимание местных властей на борьбу с ними», – подчеркнул замминистра.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным – начнется в феврале и займет полгода. При этом Тверская область первой перешла на цифровое вещание еще 3 декабря 2018 года.

С запуском сети цифрового вещания граждане России должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.