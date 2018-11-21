Российское телевидение завершает крупнейшую техническую реформу

Взгляд
29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:06  |  vz.ru
Разделы

Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
Перейти а раздел…

Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Кому нужен «закон о рабстве» в Венгрии

Павел Волков, публицист
Власть и оппозиция как будто соревнуются в риторике за звание самой консервативной и мракобесной силы. Ей-богу, не хватает только появления какого-нибудь Пуришкевича с «Черной сотней» венгерского разлива. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 10 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев
        Перейти а раздел…
        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Тесак осужден на новый длительный срок
          Россия запретила импорт ряда украинских товаровЗаведено уголовное дело об охоте губернатора на медведяГлава Нафтогаза предсказал демонтаж ГТС УкраиныИз школы под Тюменью уволились 33 учителя
          Отношения с Россией для китайцев оказались по важности на втором местеВ Кремле заявили о цейтноте в переговорах России и Армении по газуКиев пожаловался на потерю сотен миллионов долларов из-за блокады КрымаВ Кремле прояснили ситуацию с входом сирийской армии в Манбидж
          В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетовЭксперт назвал три сценария поведения для русских церквей в Западной ЕвропеСавченко высказалась о «подлецах» и «придурках» во власти на УкраинеВыяснилось, чего лишится МКС из-за аварии «Прогресса»

          «бесплодность попыток»


          Москва ответила на требования Берлина и Парижа по Украине

          шпионские игры


          Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

          уголовное дело


          В Москве зарезан глава нефтяной компании

          Видео

          «вести себя по-европейски»


          Украина начала уничтожение настоящей украинской культуры

          армия и вооружение


          Россия испытала ракетоносец XXI века

          обзор прессы


          Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

          экономический прогноз


          Что ждет нефть и рубль в новом году

          бывший ссср


          Почему советская власть организовала геноцид калмыков

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?

          Российское телевидение завершает крупнейшую техническую реформу

          Аналоговое телевидение в России доживает последние месяцы   29 декабря 2018, 16:40
          Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
          Текст: Константин Меринов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          95 лет назад, 29 декабря 1923 года, американский ученый русского происхождения Владимир Зворыкин подал заявку на изобретение электронной системы телевидения. А в наступающем году его соотечественники планируют завершить масштабный проект - переход телевидения на цифровой формат. Как «цифра» приходит в каждый российский дом и когда Россия окончательно избавиться от аналогового ТВ?

          Свершилось! В России построена сеть цифрового телевидения, о строительстве которой начали говорить еще лет десять назад. Финальным аккордом стал ввод в эксплуатацию передающей станции в поселке Видяево Мурманской области. Телебашня «Ура» (ударение на первый слог), названная в честь близлежащей морской губы, стала 5040-м и последним объектом инфраструктуры в сети цифрового эфирного телевизионного вещания.

          Как отмечает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, это самый большой проект в мире по строительству цифрового телевидения, реализованный в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы».

          Изначально объекты наземной цифровой инфраструктуры появились в Хабаровском крае, а одним из первых стал ретранслятор в поселке Ванино на побережье Тихого океана, введенный в эксплуатацию 27 декабря 2010 года. Теперь цифра добралась и до побережья Баренцева моря, простирается от Калининграда до Чукотки, охватывая площадь в 17 миллионов квадратных километров. Как подчеркивают в Минкомсвязи, более четверти инфраструктуры создано с нуля – в ходе строительства сетей монтировалось приемо-передающее и технологическое оборудование, включая цифровые передатчики, антенно-фидерные устройства, приемные наземные спутниковые станции. Волин уточнил, что на введенных в эксплуатацию 5040 объектах работают 10 080 передатчиков.

          Напомним, что о переходе в цифровой формат заговорили еще лет десять назад, и президент Путин тогда отмечал, что «работа должна быть построена таким образом, чтобы переход с аналогового вещания на цифровое был мягким, естественным, незаметным для потребителя и необременительным в целом». Планировалось, что от аналога к цифре Россия перейдет к 2015 году, как и рекомендовал Международный союз электросвязи (МСЭ). В отведенные сроки уложились некоторые европейские страны, например, Германия, Франция, Швеция, Голландия. Еще раньше аналоговое вещание отключили в США. И вот теперь цифровая эфирная сеть в полном объеме заработает в России.

          Отныне 98,4% россиян могут принимать в цифровом качестве 20 обязательных телеканалов и три радиоканала. Остальные 1,6% смогут бесплатно смотреть двадцать каналов ТВ посредством спутникового вещания.

          Говоря иначе, два мультиплекса. В составе первого транслируются: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «5-й канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ. В составе второго: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Плюс радиоканалы – «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».

          Цифровое ТВ в России вещает в европейском стандарте второго поколения DVB-T2. Вначале вещание осуществлялось в стандарте DVB-T и только в сентябре 2011 года Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания поддержала предложение Минкомсвязи об использовании улучшенного стандарта. Подчеркивалось, что DVB-T2 позволит существенно улучшить качество транслируемых программ и расширить спектр услуг, предоставляемых населению.

          Чтоб не гасли «голубые экраны»

          Однако пока не каждый телезритель имеет телеприемник, поддерживающий DVB-T2. Поэтому пользователям телевизоров старше 2012 года придется купить специальные приставки или новый «телеящик». Но надо держать ухо востро!

          В Тверской области – первом регионе, где 3 декабря отключили аналоговое ТВ-вещание – самые дешевые приставки DVB-T2 (до 800 рублей) в магазинах быстро закончились, а остались только дорогие модели. Региональным властям совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) пришлось принять меры, чтобы обеспечить покупателям выбор цифровых приставок соответственно их карману.

          Как утверждает генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрей Романченко, правительство поручило Минпромторгу и ФАС внимательно смотреть за тем, чтобы в торговых сетях были и приставки, и телевизионные приемники, в том числе и нижнего ценового сегмента. «А ФАС в силу своих полномочий может еще влиять на то, чтобы не было такого взрывного роста цен на приставки и на телевизоры», – подчеркивает в интервью «Российской газете» глава РТРС, которому ежедневно докладывают о ценах и количестве моделей. Романченко уточняет, что сегодня в торговых сетях продается более двух тысяч моделей цифровых телевизоров с ценовым диапазоном от 5650 рублей. Также в продаже имеется свыше двухсот моделей цифровых приставок, их стоимость начинается от 780 рублей.

          «Опыт Тверской области, перешедшей на цифру 3 декабря, очень важен для остальных субъектов Федерации, – отмечает Алексей Волин. – Учитывая его, все региональные власти в зависимости от графика отключения аналога анализируют спрос: сколько может потребоваться приставок или новых телевизоров, чтобы избежать ажиотажа и вымывания дешевых товаров».

          Но чтобы смотреть 20 каналов в хорошем качестве нужен не только цифровой телевизор или приставка для аналогового телевизора. Чтобы такой телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, необходима дециметровая антенна – либо домашняя, либо общедомовая. Правда, домов, где есть такие общие антенны, крайне мало. Поэтому правительство уже рекомендовало властям регионов принять меры к восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах, но уже в цифровом формате.

          Это, как подчеркивает глава РТРС Андрей Романченко, одна из главных задач на ближайший период. В качестве положительного примера вновь можно привести Тверскую область. Чтобы жильцы домов, не оборудованных антеннами для приема цифрового сигнала, смогли ими быстрее обзавестись, депутаты областного законодательного собрания внесли изменения в региональный закон о капремонте МКД – теперь установка коллективных антенн для «цифры» финансируется из фонда капитального ремонта

          Еще раз о тверском опыте

          «Нам выпала честь быть первым цифровым регионом: в регионе было установлено 39 вышек, использовалось лучшее оборудование. Мы первые перешли на цифровое радио, вторым этапом стало цифровое телевидение, – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе пресс-конференции 25 декабря. – Теперь другим субъектам Федерации будет легче перейти на «цифру» с учетом нашего опыта».

          Губернатор также отметил, что большую поддержку населению Верхневолжья оказали более тысячи волонтеров, помогавших старшему поколению перенастраивать телевизоры. В региональном Министерстве экономического развития действует «горячая линия», где можно получить разъяснения о подключении оборудования и настройке сигнала. Кроме этого, правительство области приняло решение компенсировать малообеспеченным затраты на приобретение приставки (компенсацию, по данным на 25 декабря, уже получили более 1320 человек).

          Опыт Тверской области сможет помочь другим регионам безболезненно пройти период веерных отключений аналогового телевидения. Час икс для российских регионов наступит в 2019-м, но не сразу после Нового года.

          Аналоговое ТВ будут отключать в три этапа. Сначала 11 февраля на «цифру» перейдут семь регионов: Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чеченская Республика. Следующий этап начнется 15 апреля, когда «аналог» отключится еще в 20 субъектах РФ: в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставропольском крае и на Сахалине. Оставшиеся регионы, включая Санкт-Петербург, перейдут на цифровое вещание с 3 июня.

          За неделю до назначенного в каждом регионе перехода на экранах телевизоров в аналоговом эфире будут транслировать предупреждение об отключении вещания в данном стандарте.

          В будущем году россияне получают новое цифровое качество с качественным звуком и большим количеством каналов. Но все-таки ключевое преимущество перехода от аналогового телерадиовещания к цифровому заключается в том, что высвобождается частотный ресурс, который ранее был занят аналоговым телевещанием. Эти «сэкономленные» частоты, как подчеркивают в Минкомсвязи, называются цифровым дивидендом, который открывает огромные возможности для дальнейшего развития различных востребованных технологий.

          «Эфирное вещание еще долго будет развиваться в России и в мире, – считает генеральный директор РТРС Андрей Романченко. – Есть перспективы перехода на форматы телевидения высокой и сверхвысокой четкости (HD и Full HD), освоения интерактивных сервисов. Операторы эфирного телерадиовещания также могут использовать свою инфраструктуру для создания мультисервисных сетей и внедрения Интернета вещей»

          Остается добавить, что в уходящем году Российская телевизионная и радиовещательная сеть стала лауреатом премии имени Владимира Зворыкина в номинации «За создание и/или усовершенствование оборудования/технологии в области телерадиопроизводства». Наградой отмечена технология региональной модификации программ в сети цифрового эфирного телерадиовещания DVB-T2 – вставка регионального контента в 85 субъектах Российской Федерации

          Пионер телевидения

          Владимир Зворыкин, уроженец старинного города Мурома, сын купца первой гильдии, эмигрировавший из Советской России в годы Гражданской войны. Всемирное признание к нашему соотечественнику пришло в Соединенных Штатах Америки, которые Владимир Козьмич называл второй Родиной.

          Зворыкин В.К. (фото: Public Domain)
          Зворыкин В.К. (фото: Public Domain)

          Главный предмет гордости ученого-изобретателя – сконструированная им передающая трубка с мозаичным фотокатодом. Впервые в ней был применен принцип накопления зарядов, получаемых точечными фотоэлементами, что значительно повысило ее светочувствительность. Своему детищу изобретатель дал звучное название «иконоскоп» (от греческих слов «изображение» и «видеть»), который лег в основу будущей системы электронного телевидения – чуда ХХ века.

          В последующем сотни инженеров во всем мире искали пути усовершенствования системы электронного телевидения, но в основе любых работ лежал изобретенный Зворыкиным иконоскоп – прибор, позволивший камере видеть и воспринимать мир таким, каким его видит и воспринимает человеческий глаз.

          Новаторские идеи Зворыкина использовались также при создании электронных микроскопов, фотоэлектронных умножителей и электронно-оптических преобразователей, разнообразных приборов медицинской электроники – от миниатюрных радиопилюль до читающего телевизионного устройства для слепых.

          Академик АН СССР, видный советский ученый-электротехник А.А. Чернышев (1882–1940) говорил: «Заслуга Зворыкина, который столько лет упорно работал, необычайно велика, и, безусловно, он является настоящим творцом телевидения».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............