Российское телевидение завершает крупнейшую техническую реформу

95 лет назад, 29 декабря 1923 года, американский ученый русского происхождения Владимир Зворыкин подал заявку на изобретение электронной системы телевидения. А в наступающем году его соотечественники планируют завершить масштабный проект - переход телевидения на цифровой формат. Как «цифра» приходит в каждый российский дом и когда Россия окончательно избавиться от аналогового ТВ?

Свершилось! В России построена сеть цифрового телевидения, о строительстве которой начали говорить еще лет десять назад. Финальным аккордом стал ввод в эксплуатацию передающей станции в поселке Видяево Мурманской области. Телебашня «Ура» (ударение на первый слог), названная в честь близлежащей морской губы, стала 5040-м и последним объектом инфраструктуры в сети цифрового эфирного телевизионного вещания.

Как отмечает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, это самый большой проект в мире по строительству цифрового телевидения, реализованный в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы».

Изначально объекты наземной цифровой инфраструктуры появились в Хабаровском крае, а одним из первых стал ретранслятор в поселке Ванино на побережье Тихого океана, введенный в эксплуатацию 27 декабря 2010 года. Теперь цифра добралась и до побережья Баренцева моря, простирается от Калининграда до Чукотки, охватывая площадь в 17 миллионов квадратных километров. Как подчеркивают в Минкомсвязи, более четверти инфраструктуры создано с нуля – в ходе строительства сетей монтировалось приемо-передающее и технологическое оборудование, включая цифровые передатчики, антенно-фидерные устройства, приемные наземные спутниковые станции. Волин уточнил, что на введенных в эксплуатацию 5040 объектах работают 10 080 передатчиков.

Напомним, что о переходе в цифровой формат заговорили еще лет десять назад, и президент Путин тогда отмечал, что «работа должна быть построена таким образом, чтобы переход с аналогового вещания на цифровое был мягким, естественным, незаметным для потребителя и необременительным в целом». Планировалось, что от аналога к цифре Россия перейдет к 2015 году, как и рекомендовал Международный союз электросвязи (МСЭ). В отведенные сроки уложились некоторые европейские страны, например, Германия, Франция, Швеция, Голландия. Еще раньше аналоговое вещание отключили в США. И вот теперь цифровая эфирная сеть в полном объеме заработает в России.

Отныне 98,4% россиян могут принимать в цифровом качестве 20 обязательных телеканалов и три радиоканала. Остальные 1,6% смогут бесплатно смотреть двадцать каналов ТВ посредством спутникового вещания.

Говоря иначе, два мультиплекса. В составе первого транслируются: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «5-й канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ. В составе второго: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Плюс радиоканалы – «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».

Цифровое ТВ в России вещает в европейском стандарте второго поколения DVB-T2. Вначале вещание осуществлялось в стандарте DVB-T и только в сентябре 2011 года Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания поддержала предложение Минкомсвязи об использовании улучшенного стандарта. Подчеркивалось, что DVB-T2 позволит существенно улучшить качество транслируемых программ и расширить спектр услуг, предоставляемых населению.

Чтоб не гасли «голубые экраны»

Однако пока не каждый телезритель имеет телеприемник, поддерживающий DVB-T2. Поэтому пользователям телевизоров старше 2012 года придется купить специальные приставки или новый «телеящик». Но надо держать ухо востро!

В Тверской области – первом регионе, где 3 декабря отключили аналоговое ТВ-вещание – самые дешевые приставки DVB-T2 (до 800 рублей) в магазинах быстро закончились, а остались только дорогие модели. Региональным властям совместно с Министерством промышленности и торговли РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) пришлось принять меры, чтобы обеспечить покупателям выбор цифровых приставок соответственно их карману.

Как утверждает генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Андрей Романченко, правительство поручило Минпромторгу и ФАС внимательно смотреть за тем, чтобы в торговых сетях были и приставки, и телевизионные приемники, в том числе и нижнего ценового сегмента. «А ФАС в силу своих полномочий может еще влиять на то, чтобы не было такого взрывного роста цен на приставки и на телевизоры», – подчеркивает в интервью «Российской газете» глава РТРС, которому ежедневно докладывают о ценах и количестве моделей. Романченко уточняет, что сегодня в торговых сетях продается более двух тысяч моделей цифровых телевизоров с ценовым диапазоном от 5650 рублей. Также в продаже имеется свыше двухсот моделей цифровых приставок, их стоимость начинается от 780 рублей.

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«Опыт Тверской области, перешедшей на цифру 3 декабря, очень важен для остальных субъектов Федерации, – отмечает Алексей Волин. – Учитывая его, все региональные власти в зависимости от графика отключения аналога анализируют спрос: сколько может потребоваться приставок или новых телевизоров, чтобы избежать ажиотажа и вымывания дешевых товаров».

Но чтобы смотреть 20 каналов в хорошем качестве нужен не только цифровой телевизор или приставка для аналогового телевизора. Чтобы такой телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, необходима дециметровая антенна – либо домашняя, либо общедомовая. Правда, домов, где есть такие общие антенны, крайне мало. Поэтому правительство уже рекомендовало властям регионов принять меры к восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах, но уже в цифровом формате.

Это, как подчеркивает глава РТРС Андрей Романченко, одна из главных задач на ближайший период. В качестве положительного примера вновь можно привести Тверскую область. Чтобы жильцы домов, не оборудованных антеннами для приема цифрового сигнала, смогли ими быстрее обзавестись, депутаты областного законодательного собрания внесли изменения в региональный закон о капремонте МКД – теперь установка коллективных антенн для «цифры» финансируется из фонда капитального ремонта

Еще раз о тверском опыте

«Нам выпала честь быть первым цифровым регионом: в регионе было установлено 39 вышек, использовалось лучшее оборудование. Мы первые перешли на цифровое радио, вторым этапом стало цифровое телевидение, – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе пресс-конференции 25 декабря. – Теперь другим субъектам Федерации будет легче перейти на «цифру» с учетом нашего опыта».

Губернатор также отметил, что большую поддержку населению Верхневолжья оказали более тысячи волонтеров, помогавших старшему поколению перенастраивать телевизоры. В региональном Министерстве экономического развития действует «горячая линия», где можно получить разъяснения о подключении оборудования и настройке сигнала. Кроме этого, правительство области приняло решение компенсировать малообеспеченным затраты на приобретение приставки (компенсацию, по данным на 25 декабря, уже получили более 1320 человек).

Опыт Тверской области сможет помочь другим регионам безболезненно пройти период веерных отключений аналогового телевидения. Час икс для российских регионов наступит в 2019-м, но не сразу после Нового года.

Аналоговое ТВ будут отключать в три этапа. Сначала 11 февраля на «цифру» перейдут семь регионов: Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чеченская Республика. Следующий этап начнется 15 апреля, когда «аналог» отключится еще в 20 субъектах РФ: в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ставропольском крае и на Сахалине. Оставшиеся регионы, включая Санкт-Петербург, перейдут на цифровое вещание с 3 июня.

За неделю до назначенного в каждом регионе перехода на экранах телевизоров в аналоговом эфире будут транслировать предупреждение об отключении вещания в данном стандарте.

В будущем году россияне получают новое цифровое качество с качественным звуком и большим количеством каналов. Но все-таки ключевое преимущество перехода от аналогового телерадиовещания к цифровому заключается в том, что высвобождается частотный ресурс, который ранее был занят аналоговым телевещанием. Эти «сэкономленные» частоты, как подчеркивают в Минкомсвязи, называются цифровым дивидендом, который открывает огромные возможности для дальнейшего развития различных востребованных технологий.

«Эфирное вещание еще долго будет развиваться в России и в мире, – считает генеральный директор РТРС Андрей Романченко. – Есть перспективы перехода на форматы телевидения высокой и сверхвысокой четкости (HD и Full HD), освоения интерактивных сервисов. Операторы эфирного телерадиовещания также могут использовать свою инфраструктуру для создания мультисервисных сетей и внедрения Интернета вещей»

Остается добавить, что в уходящем году Российская телевизионная и радиовещательная сеть стала лауреатом премии имени Владимира Зворыкина в номинации «За создание и/или усовершенствование оборудования/технологии в области телерадиопроизводства». Наградой отмечена технология региональной модификации программ в сети цифрового эфирного телерадиовещания DVB-T2 – вставка регионального контента в 85 субъектах Российской Федерации

Пионер телевидения

Владимир Зворыкин, уроженец старинного города Мурома, сын купца первой гильдии, эмигрировавший из Советской России в годы Гражданской войны. Всемирное признание к нашему соотечественнику пришло в Соединенных Штатах Америки, которые Владимир Козьмич называл второй Родиной.

Зворыкин В.К. (фото: Public Domain)

Главный предмет гордости ученого-изобретателя – сконструированная им передающая трубка с мозаичным фотокатодом. Впервые в ней был применен принцип накопления зарядов, получаемых точечными фотоэлементами, что значительно повысило ее светочувствительность. Своему детищу изобретатель дал звучное название «иконоскоп» (от греческих слов «изображение» и «видеть»), который лег в основу будущей системы электронного телевидения – чуда ХХ века.

В последующем сотни инженеров во всем мире искали пути усовершенствования системы электронного телевидения, но в основе любых работ лежал изобретенный Зворыкиным иконоскоп – прибор, позволивший камере видеть и воспринимать мир таким, каким его видит и воспринимает человеческий глаз.

Новаторские идеи Зворыкина использовались также при создании электронных микроскопов, фотоэлектронных умножителей и электронно-оптических преобразователей, разнообразных приборов медицинской электроники – от миниатюрных радиопилюль до читающего телевизионного устройства для слепых.

Академик АН СССР, видный советский ученый-электротехник А.А. Чернышев (1882–1940) говорил: «Заслуга Зворыкина, который столько лет упорно работал, необычайно велика, и, безусловно, он является настоящим творцом телевидения».