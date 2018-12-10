В Минкомсвязи обнародовали график отключения аналогового телевещания

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план, согласно которому будет производиться отключение аналогового телевещания по стране.

«С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение», – сообщает министерство, передает ТАСС.

Ведомство отмечает, что сообщение на экране телевизора будет отображаться неделю, после чего передатчики отключат.

«До конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации», – добавляет министерство.

11 февраля отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов произойдет в Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чечне.

15 апреля аналоговый сигнал отключат в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе.

3 июня произойдет отключение во всех остальных субъектах России.

Переход на цифровое телевещание проводится по федеральной программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы».

Пользователям телевизоров старше 2012 года необходимо купить приставки DVB T2 и проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку этого стандарта.

С запуском цифрового вещания россияне получат бесплатный доступ к телеканалам высокого качества, сопоставимого с тем, который ранее был в платных пакетах.

По данным ведомства, сеть цифрового эфирного телевизионного вещания включает в себя свыше 5 тыс. пунктов. Охват составляет не менее 98,4% населения России.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказывал о схеме поэтапного внедрения нового формата телевещания.