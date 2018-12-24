Региональным каналам разрешили аналоговое вещание еще на год

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила еще на год продлить лицензии на аналоговое вещание для региональных каналов.

«Проект решения подготовлен во исполнение поручения правительства 15 ноября. Он предполагает, что до принятия решения о вещании региональных каналов в цифровом эфире – будет это третий мультиплекс или каким-то иным образом будет решен вопрос – предоставить им возможность продолжить аналоговое вещание», – цитирует «Интерфакс» заместителя директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадия Трубицына.

Как сообщает РИА «Новости», в 2019 году Россия перейдет от аналогового телевидения к цифровому.

«Это не окончательная дата, конечно. Есть предположение, что к 2020 году все вопросы, во всяком случае – до конца 2020 года, будут решены», – добавил директор департамента.

После этого россияне получат возможность смотреть бесплатно 20 каналов в высоком качестве, которое ранее предполагалось лишь в платных пакетах. Готовность населения к переходу на цифровое телевидение Минкомсвязи оценил как высокую. По данным ведомства, вне зоны цифрового сигнала сейчас находятся лишь около 1,5% жителей России.

При этом региональные каналы не вошли в первый и второй мультиплексы. Трубицын отметил, что после отключения аналогового вещания у каналов из обоих мультиплексов высвобождаемые частоты перераспределяться не будут.

Отмечается, что в России на данный момент более 70 млн телевизоров могут принимать цифровой сигнал, а строительство сети цифрового вещания завершено.

Ранее Минкомсвязи опубликовал график отключения аналогового вещания. Президент России Владимир Путин рассказывал о подводных камнях перехода к цифровому телевидению.