Путин рассказал о подводных камнях перехода на цифровое телевидение

Переход на цифровое телевидение в России идет постепенно из-за необходимости учесть интересы всех жителей, сообщил президент Владимир Путин.

«Когда коллеги предлагают настойчиво двигаться по пути цифры, я согласен с ними, что это улучшает качество и количество бесплатных каналов. Но я задаю им вопрос: «А в маленькой деревушке не останутся люди без телевидения?». Поэтому решили действовать аккуратно», – сказал Путин.

Пресс-конференцию в прямом эфире транслируют российские телеканалы.

Президент отметил, что была идея переходить на цифру резко и быстро, в течение полугода.

«Я сказал: нет, мы так не можем поступить, мы должны действовать аккуратно и соблюсти интересы людей, которые не могут даже за небольшие деньги купить эти приставки», – рассказал он.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план, согласно которому будет производиться отключение аналогового телевещания по стране. Тверская область стала первой в России, которая целиком перешла на цифровое телевещание.