В России завершили строительство сети цифрового вещания

В Мурманской области состоялся запуск последнего объекта цифрового эфирного вещания, таким образом создание крупнейшей в мире сети цифрового ТВ завершено.

Торжественная церемония запуска 5040-го объекта цифрового эфирного вещания – башни «Ура» – прошла на базе Северного флота в поселке Видяево Мурманской области, передает РИА «Новости».

На ней присутствовали губернатор Мурманской области Марина Ковтун, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, гендиректор Российской телерадиовещательной сети Андрей Романченко и командующий подводными силами Северного флота Аркадий Романов.

«Для нас большая честь, что в Мурманской области, в Видяево завершается грандиозный проект, проект XXI века – создание единого цифрового телевизионного пространства. Это действительно масштабное событие, и мы очень рады, что у нас здесь, в Мурманской области, ставится не просто точка, а яркий восклицательный знак», – сказала Ковтун.

Романов отметил, что получение гарантированного доступа к информации поможет местным жителям воспитывать и обучать детей.

Волин уточнил, что на 5040 объектах по всей стране работают 10 тыс. 80 передатчиков.

«Это самый большой проект цифрового эфирного телевидения в мире», – добавил он.

Романченко рассказал, что было сложно, но интересно. «Мы рады, что принесли людям это новое цифровое качество с качественным звуком, с большим количеством каналов», – сказал он.

Теперь цифровая эфирная сеть работает в России в полном объеме, что позводит 98,4% россиян принимать 20 обязательных телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. Остальные 1,6% смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов посредством спутникового вещания.

Как ранее сообщал глава правительства Дмитрий Медведев, полный переход на цифровое телевещание в России будет происходить поэтапно с февраля 2019 года и займет шесть месяцев. Аналоговое телевидение планируется отключить в начале 2019 года.

В ноябре Тверская область стала первой в России, которая целиком перешла на цифровое телевещание.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило план, согласно которому будет производиться отключение аналогового телевещания по стране.