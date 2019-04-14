Киев поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник «Седов»

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил благодарность Польше, которая не пустила российский парусник «Седов» в свои территориальные воды.

Климкин в Twitter поблагодарил главу польского правительства Матеуша Моравецкого. Руководитель внешнеполитического украинского ведомства заявил, что Польша и Эстония «встали на защиту международного права».