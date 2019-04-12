Польша вслед за Эстонией не пустила российский парусник «Седов»

Вслед за Эстонией премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий лично принял решение не пускать российский парусник «Седов» в территориальные воды страны.

«Польша отказывается предоставить доступ российскому паруснику «Седов» в территориальные воды нашей страны», – сказала пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара, сообщает «EurAsia Daily».

«Седов» взял курс на польскую Гдыню. Планировалось, что там получится пополнить запасы и сменить часть экипажа.

МИД Польши сначала комментировал эту историю с осторожностью, уверяя, что «делает все возможное, чтобы принять решение на основе достоверной информации и с учетом интересов Польши».

Напомним, ранее парусник не пустила в свои воды Эстония, объяснив это нахождением на борту судна курсантов Керченского государственного морского технологического университета.