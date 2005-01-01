«Нафтогаз» рассказал о действиях после прекращения транзита газа

После прекращения транзита российского газа «Нафтогаз Украины» будет добиваться от Газпрома выплаты денег по решению Стокгольмского арбитража, а также предложит новый транзитный контракт по европейским условиям, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Он заявил, что из-за «монопольного влияния» Газпрома пострадают независимые европейские газовые компании и потребители, которые якобы будут вынуждены платить более высокую цену за газ, сообщают «Укринформ».

По его словам, в этих условиях «Нафтогаз» будет руководствоваться такими принципами, как «надежность, ответственность перед народом Украины, операционная и рыночная эффективность, прозрачность и верховенство права».

После прекращения транзита, добавил Витренко, «Нафтогаз» будет настаивать на выполнении Газпромом решения Стокгольмского арбитража о выплате 2,56 млрд долларов, также предложит новый транзитный контракт «по европейским правилам» и «заставит Газпром действовать по конкурентным правилам ЕС».

Кроме того, заявил Витренко, «Нафтогаз» собирается инициировать новые слушания в арбитражном суде, добиваясь выплаты амортизационных сумм, если Газпром заблокирует транзит газа через Украину. По мнению украинской компании, это может обойтись Газпрому более чем в 12 млрд долларов.

Против Газпрома «Нафтогаз» намерен возбудить правовую процедуру в связи с якобы несоответствием европейским законам о рыночной конкуренции. Этот иск может быть направлен в директораты Еврокомиссии в конце апреля.

О плане действий «Нафтогаза» в случае прекращения транзита в конце марта также говорил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» считают, что Газпром прекратит транзит после окончания постройки «Северного потока – 2», Россия заявляет о готовности заключить новый контракт. Минэнерго в конце марта оценило возможность транзита газа через Украину после 2019 года.