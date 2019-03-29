Глава «Нафтогаза» обозначил план на случай прекращения транзита российского газа

Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев занимается проработкой плана на случай прекращения Газпромом транзита газа через территорию страны.

«Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа в Украине – эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из ЕС, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если Газпром решит выбрать такой вариант», – приводит его слова агентство «Укринформ».

Также он отметил, что есть возможности для поставок газа по другим путям.

«Другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа», – пояснил Коболев.

С начала 2020 года закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» считают, что Газпром прекратит транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Минэнерго оценило возможность транзита газа через Украину после 2019 года.