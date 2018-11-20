Киев назвал Репина и Чайковского украинцами

Министерство культуры Украины заявило, что художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский названы украинскими культурными деятелями.

На заседании правительства министр культуры Украины Евгений Нищук представил проект «Маленькие города – большие впечатления», показав его проморолик. В нем утверждалось, что Украина «доказала, что Репин – украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал на Украине», сообщает «Страна».

Проект должен показать «значительное культурное наследие небольших городов Украины» и привлечь возможности децентрализации для преобразования маленьких городов (до 50 тыс. жителей) в самостоятельные центры, у которых есть уникальный культурный ресурс.

В 2019 году на конкурс в госбюджете были выделены 1,8 млн долларов.

Чайковский – композитор, дирижер, педагог, родился в 1840 году в Воткинске Вятской губернии, умер в 1893 году в Санкт-Петербурге. Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве Харьковской губернии (теперь – Харьковская область Украины), умер в 1930 году в поселке Куоккала (ныне поселок Репино в Санкт-Петербурге).

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил, что художник Казимир Малевич является представителем «украинского авангарда». В Союзе художников посмеялись над этим заявлением.

В ноябре в Киеве также заявили, что советский кинематограф якобы создан украинцами, талант которых «эксплуатировала» Москва. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина пытается за счет российских писателей, художников и композиторов создать свою «уникальную культуру».