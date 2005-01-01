В Союзе художников посмеялись над заявлением Порошенко о Малевиче

«Мало ли кто где родился, у меня у самого фамилия Ковальчук», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук, комментируя заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Казимир Малевич является представителем «украинского авангарда».

«Ну и что, что Малевич родился в Киеве? Киев естественным образом входил в состав Российской империи. Можно, конечно, рассматривать Малевича как украинского художника, но любой здравомыслящий человек понимает, что все его творчество и вся его активная жизнь были связаны с Россией», – заметил Ковальчук.

Собеседник привел в пример писателя Николая Гоголя, который также родился на Украине, но является великим русским писателем.

«Мало ли кто где родился, в СССР все было перемешано: и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Урале очень много людей, которые родились на Украине. У меня у самого фамилия Ковальчук, мои предки оттуда, ну и что?» – поинтересовался эксперт.

По мнению собеседника, заявление Порошенко о Малевиче чисто политическое.

«Он продолжит об этом говорить, ему постоянно нужно находить новые факты, чтобы рассказывать гражданам, как он бережно относится к Украине и как пытается защитить деятелей культуры от того, чтобы они стали российскими, но это смешно», – заключил Ковальчук.

Напомним, анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника, Петр Порошенко заявил, что Малевич является представителем «украинского авангарда».