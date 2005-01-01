Порошенко объявил Малевича великим «украинским» художником

Российский и советский художник Казимир Малевич является представителем «украинского авангарда», с таким утверждением выступил действующий президент Украины Петр Порошенко, анонсируя премьеру документального фильма «Малевич» в честь 140-летия художника.

«Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие», – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Российский и советский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич родился в Российской империи, в Киеве, в 1879 году. Написанная в 1915 году картина «Черный квадрат» стала одной из самых знаменитых его работ. Умер в Ленинграде в возрасте 56 лет.

В 2016 году на Украине предлагали дать имя «самого знаменитого киевлянина» – Казимира Малевича – киевскому аэропорту Борисполь.

Газета ВЗГЛЯД перечисляла знаменитостей, которых Киев превратил в «украинцев».