НАСА заявило об угрозе индийского противоспутникового оружия для МКС

Испытание Индией противоспутникового оружия не совместимо с пилотируемыми полетами в космос, создается потенциальная угроза Международной космической станции, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

«Абсолютно верно, что намеренное создание облаков космического мусора несовместимо с полетами человека в космос», – передает его слова ТАСС.

Он также отметил, что после испытаний Индией противоспутникового оружия появилось 400 фрагментов космического мусора. По его словам, это только то, что было выявлено, но пока нельзя отследить, так как НАСА способно отслеживать фрагменты более 10 см в диаметре.

«Около 60 фрагментов отслежено. Из этих 60-и 24, как мы знаем, движутся выше апогея (орбиты) МКС», – добавил Брайнденстайн.

В среду стало известно, что Индия испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Премьер Индии объявил, что таким образом страна вошла в число космических сверхдержав.

В России отметили, что обломки уничтоженного при испытаниях индийского космического аппарата не угрожают безопасности МКС, но могут создать угрозу при запуске на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-11».