Суд арестовал 9,99% акций «Восточного», принадлежащих Baring

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Кому герои отдают свою кровь

Успенский – майор спецназа правоохранительных структур. Название подразделения называть нельзя – секретностьФото: из личного архива
У каждой эпохи – свои герои. В недавнем прошлом майор спецназа Станислав Успенский спасал людей в горячих точках. Теперь он продолжает делать это «на гражданке» в рамках специальной донорской программы, которая для нашей страны решает один из вопросов национальной безопасности. Для участия в ней и спасения жизней не требуется быть спецназовцем или благотворителем – нужна лишь сила воли. Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...

Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

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            Суд арестовал 9,99% акций «Восточного», принадлежащих Baring

            1 апреля 2019, 11:34

            Текст: Алина Назарова

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            Арбитражный суд Амурской области по заявлению компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс», миноритарного акционера банка «Восточный», наложил арест на 9,99% акций, принадлежащих мажоритарному акционеру – кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok.

            «Финвижн» в качестве обеспечительных мер по своему иску просил наложить арест на 80,229 млрд обыкновенных акций ПАО «Восточный экспресс банк», что соответствует 9,99% уставного капитала, а также запретить руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций, передает РИА «Новости».

            Суд удовлетворил требование частично, наложив арест на 9,99% акций и признав незаконным запрет на эмиссию, сообщил адвокат Дмитрий Савочкин.

            Инвестиционный фонд Baring Vostok намерен обжаловать решение арбитражного суда Амурской области, сообщили в пресс-службе компании.

            Банк переживает острую фазу конфликта акционеров. Компания «Финвижн холдингс», в сентябре 2018 года перерегистрировавшаяся в российской юрисдикции, обратилась в Арбитражный суд Амурской области с иском, в котором требует от Evison, исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года по приобретению пакета акций банка «Восточный». Речь идет о колл-опционе, который был заключен в рамках слияния «Восточного» и «Юниаструм банка», принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного «Восточного» доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ «дырой» в капитале «Восточного», которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров «Юниаструма».

            На прошлой неделе Лондонский международный арбитражный суд принял сторону Baring Vostok в споре с банком «Восточный» и счел, что совладельцу банка «Восточный» Артему Аветисяну следует отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над кредитной организацией.

            В феврале основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявлено обвинение.

            На данный момент Evison принадлежит 51,62% акций «Восточного», доля «Финвижн» – 32,02% уставного капитала.


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