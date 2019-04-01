Суд арестовал 9,99% акций «Восточного», принадлежащих Baring

Арбитражный суд Амурской области по заявлению компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс», миноритарного акционера банка «Восточный», наложил арест на 9,99% акций, принадлежащих мажоритарному акционеру – кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok.

«Финвижн» в качестве обеспечительных мер по своему иску просил наложить арест на 80,229 млрд обыкновенных акций ПАО «Восточный экспресс банк», что соответствует 9,99% уставного капитала, а также запретить руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций, передает РИА «Новости».

Суд удовлетворил требование частично, наложив арест на 9,99% акций и признав незаконным запрет на эмиссию, сообщил адвокат Дмитрий Савочкин.

Инвестиционный фонд Baring Vostok намерен обжаловать решение арбитражного суда Амурской области, сообщили в пресс-службе компании.

Банк переживает острую фазу конфликта акционеров. Компания «Финвижн холдингс», в сентябре 2018 года перерегистрировавшаяся в российской юрисдикции, обратилась в Арбитражный суд Амурской области с иском, в котором требует от Evison, исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года по приобретению пакета акций банка «Восточный». Речь идет о колл-опционе, который был заключен в рамках слияния «Восточного» и «Юниаструм банка», принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного «Восточного» доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ «дырой» в капитале «Восточного», которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров «Юниаструма».

На прошлой неделе Лондонский международный арбитражный суд принял сторону Baring Vostok в споре с банком «Восточный» и счел, что совладельцу банка «Восточный» Артему Аветисяну следует отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над кредитной организацией.

В феврале основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявлено обвинение.

На данный момент Evison принадлежит 51,62% акций «Восточного», доля «Финвижн» – 32,02% уставного капитала.