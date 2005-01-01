Депутат Рады рассказал об отказе от газа на Украине

Украинцы вынуждены отказываться от использования подорожавшего газа и переходить на дрова, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Юрий Бойко.

«Когда в 2006 году в село был проведен газ – это хорошо, это цивилизация, это экологически чистое топливо. И люди с удовольствием им пользовались. Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от него и переходить на дрова», – цитирует РИА «Новости» интервью Бойко телеканалу NewsOne.

Бойко рассказал о своей поездке в Закарпатье. По его словам, с 2014 года украинцы не могут оплачивать «колоссальные счета» за газ. Он считает, что у жителя дома в 150 квадратных метров, может уходить примерно 500 кубов газа, что стоит около 4 тыс. гривен (более 2 тыс. рублей).

«Как можно платить только за газ четыре тысячи гривен? Таким образом, они переходят на дрова», – сказал он.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что страна не может принимать самостоятельные решения о снижении цены на газ для населения в связи с обязательствами перед международными партнерами.

С 1 ноября 2018 года кабмин Украины повысил цену на газ для населения на 23,5%. А с 1 января тариф на отопление на Украине повысился в среднем на 17,1%.