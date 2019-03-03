Киев признался в невозможности самостоятельно снизить цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна не может принимать самостоятельные решения о снижении цены на газ для населения в связи с обязательствами перед международными партнерами.

«Я считаю, что без согласования с международными партнерами – Международный валютный фонд, Европейский Союз и Всемирный банк – это (снижение цен на газ для населения) сделать невозможно. Согласование такое получить, я считаю, на данную минуту невозможно, потому что это отклонит Украину от ее обязательств. Как следствие, после этого у нас будет экономический кризис», – передает его слова «Страна».

С 1 ноября 2018 года кабмин Украины повысил цену на газ для населения на 23,5%. А с 1 января тариф на отопление на Украине повысился в среднем на 17,1%.