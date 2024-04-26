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Путин призвал следить за четкостью и эффективностью законов
Необходимо следить за четкостью, понятностью и эффективностью законов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Петербурге.
«Нужно и дальше повышать качество юридической техники, нормотворческой культуры, добиваться, чтобы законы были более четкими, понятными, эффективными с точки зрения их правоприменения», – отметил российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что предстоящее формирование нового состава правительства России является важнейшим этапом для страны.