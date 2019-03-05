Россия названа мировым лидером по внедрению искусственного интеллекта

Российские компании активнее всех в мире внедряют искусственный интеллект – этим занимаются 30% фирм в России при среднем мировом показателе в 22,3%, говорится в исследовании Microsoft.

В исследовании «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ» говорится, что 30% российских руководителей активно внедряют искусственный интеллект. Во Франции, к примеру, этот показатель равен только 10%, сообщается на сайте Microsoft.

Авторы опроса отмечают, что российские руководители более практичны в вопросах применения ИИ в бизнесе. Приоритетами использования ИИ были названы постановка правильных целей (32%), разработка бизнес-идей (26%), определение новых возможностей рынка (25%) и принятие решений (23%).

Также российские директора заняли второе место в мире по уровню положительного отношения к ИИ: 73% считают, что это позитивно влияет на управленческую деятельность. Директоры также продемонстрировали высокую готовность к обучению и развитию новых навыков в этой области.

«Мы видим, что интерес к решениям на базе искусственного интеллекта со стороны бизнеса в России за последний год значительно увеличился. Так, в 2018 году наши доходы от корпоративных проектов с применением интеллектуальных технологий выросли на 63%. Все больше руководителей банков, энергетических, нефтегазовых, телекоммуникационных компаний понимают, что ИИ сегодня необходим для успешного развития бизнеса», – заявил генеральный директор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин.

Microsoft отмечает, что исследование показало связь между использованием искусственного интеллекта и темпами роста компании: 40,6% руководителей быстрорастущихкомпаний по всему миру активно внедряют ИИ, а среди медленнорастущихкомпаний этот показатель составил всего 18,5%.

«Искусственный интеллект как технология обладает колоссальным потенциалом для бизнеса, и тот, кто раньше других приступит к его осмысленному внедрению, безусловно, получит конкурентное преимущество. В этой связи очень приятно отметить, что именно российские руководители, которые традиционно отличаются очень высоким уровнем технологической экспертизы, оказались первыми по активному внедрению ИИ в мире», – сказал технический директор Microsoft в России Дмитрий Халин.

В опросе приняли участие 800 менеджеров высшего звена из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании, США. Изучались крупные компании со штатом более 250 человек. Исследование проводилось в период с 18 по 27 января 2019 года.

Между тем, в конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей.