Греф раскрыл огромные потери Сбербанка из-за искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей.

«Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», – сказал Греф, передает ТАСС.

Он добавил, что все ошибки учитывались, что помогало улучшить работу искусственного интеллекта.

«Когда эта ошибка выявлялась, мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта», – отметил руководитель Сбербанка.

Ранее Греф сообщал, что внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к тому, что было сокращено около 70% менеджеров кредитной организации.

Ранее в феврале Греф объяснял, что снижение комиссии за эквайринг в торговых сетях повысит расходы малого бизнеса, что приведет к потере «инновационной модели».