Греф пояснил, к чему приведет снижение комиссии за эквайринг

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, снижение комиссии за эквайринг может привести к росту расходов для торговых точек.

Руководитель Сбербанка Герман Греф дал пояснение ТАСС по поводу проблемы высоких комиссий за обслуживание безналичных расчетов в магазинах (эквайринг).

«Если эти расходы будут переложены на плечи торговых сетей, в особенности небольших предпринимателей, их расходы существенно вырастут (и будут больше), чем эти комиссии, которые они платят сегодня. И мы потеряем инновационную модель», – утверждает он.

Сейчас эквайринговые устройства обслуживает «Сбербанк».

«Сегодня Россия номер один с точки зрения инновационности, возможности бесконтактных платежей. Мы номер один в мире. Если мы раздадим все эквайринговые устройства в собственность каждому из торговцев, мы потеряем возможность централизованного обновления софта и самих устройств», – добавил Греф.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД 8 февраля, высокие комиссии за эквайринг раскритиковал Владимир Путин. По словам президента, в европейских странах эта комиссия составляет всего 0,2-0,3%, а в России в среднем 3%. «Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», – сказал Путин. Он призвал решать проблему с привлечением бизнес-сообщества.