Гендиректор «Дождя» через суд потребовала у девелопера «Интеко» 13 млн рублей

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и ее супруг через суд потребовали взыскать с девелопера «Интеко» 13 млн рублей и оштрафовать компанию на 41 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Мещанского районного суда Юлия Котомина.

Супруги выступили дольщиками на одном из объектов компании, но сроки передачи недвижимости оказались нарушены. Более подробные сведения официально не сообщаются, но Telegram-канал Mash писал, что Синдеева с супругом не дождались квартиры в элитном доме Balchug Residence в центре Москвы.

Синдеева заявила иск вместе с мужем Александром Винокуровым – известным бизнесменом, инвестором «Дождя» и других СМИ. Она требует взыскать с «Интеко» неустойку в 11,891 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей каждому из истцов. Кроме того, Синдеева требует оштрафовать компанию за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя на 41,146 млн рублей, передает РИА «Новости».

Первый этап разбирательства состоится в Мещанском суде Москвы 14 марта. В базе суда значатся еще три иска заявителей к этой компании. Они были зарегистрированы 12 и 13 февраля.

Группа «Интеко» – крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной, женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Михаилу Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций «Интеко» консолидировал Рост банк, санируемый ЦБ России.

Сейчас этот пакет акций принадлежит государственному Банку непрофильных активов, к которому был присоединен Рост банк. Другим крупным акционером «Интеко» является «Сбербанк инвестиции» с 7,5% акций, остальные 5% акций компании принадлежат физическим лицам.