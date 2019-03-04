Племянница Скрипаля пожаловалась на «год мучений»

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что год, прошедший с момента отравления ее родственников в Великобритании, стал для ее семьи «годом мучений».

По словам Скрипаль, у нее нет каких-либо сведений о дяде и сестре. «Для нашей семьи это был год мучений, который перевернул все с ног на голову», – заявила она, передает РИА «Новости».

Виктория также рассказала, что узнала об отравлении родственников вечером 5 марта прошлого года. «Первым человеком, кому я позвонила, когда узнала о случившемся, была Юля. Второй номер, который я набрала, – это номер телефона их квартиры в Солсбери… В тот вечер главная мысль, которая была – где искать источник информации? Конечно, я всю ночь не спала, читала все, что писали в интернете. И с каждым часом все больше возникало неприятное чувство, в интернете полезла какая-то гадость», – вспомнила Скрипаль.

По ее словам, мать Сергея Скрипаля, 90-летняя Елена Яковлевна, до сих пор не знает всех нюансов произошедшего. «Ей сказали, что Юля с Сережей пропали в Великобритании без вести, что мы не знаем, где они. Она говорит – я не понимаю, что творится в этом мире, и почему именно они», – рассказала Скрипаль.

Скрипаль предположила, что ближайший год также не принесет вестей о ее дяде и сестре, потому что «Великобритании это не выгодно». «Но мы будем продолжать добиваться правды. Надежда умирает последней. Конечно, мы будем надеяться, будем бороться», – заключила Виктория.

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.

Посольство России в Британии заявляло, что спустя год после отравления Скрипалей британское правительство так и не предоставило официальной версии случившегося, подкреплённой доказательствами, Лондон уничтожает улики, чтобы в будущем было невозможно проверить британскую версию. Также посольство России в Лондоне заявило о невозможности констатировать, что Скрипали живы. По мнению дипломатов, Скрипали могут находиться за пределами Великобритании.