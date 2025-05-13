Bloomberg: Коалиция премьер-министра Португалии лидирует в опросах

Коалиция AD в Португалии опередила социалистов на 6,9% по итогам опроса TVI

Tекст: Вера Басилая

Данные опроса, опубликованные на сайте телеканала TVI показывают, что коалиция «Демократический альянс» (AD) под руководством Луиша Монтенегру опережает социалистов на 6,9%. За AD готовы проголосовать 32% респондентов, в то время как социалисты набрали 25,1%, передает Bloomberg.

Третье место занимает правая партия Chega с поддержкой 18%, партия «Либеральная инициатива» получила 6,9%. За партию Livre высказались 4,5% опрошенных, Левый блок – 2,4%, коммунисты и зеленые – 3,3%, а за PAN готовы проголосовать 1,8% избирателей.

Выборы в Португалии назначены на 18 мая, за последние три года это уже третье голосование. Правительство Монтенегру было отправлено в отставку после проваленного вотума доверия 11 марта.

Опрос проводился компанией Pitagorica с 8 по 11 мая методом телефонных интервью среди 810 человек. Погрешность составила 3,51%.







