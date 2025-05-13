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Bloomberg: Коалиция премьер-министра Португалии лидирует в опросах
Коалиция AD в Португалии опередила социалистов на 6,9% по итогам опроса TVI
Рейтинг коалиции премьер-министра Португалии Луиша Монтенегру составил 32%, что позволило ей обойти социалистов перед досрочными парламентскими выборами, сообщает Bloomberg.
Данные опроса, опубликованные на сайте телеканала TVI показывают, что коалиция «Демократический альянс» (AD) под руководством Луиша Монтенегру опережает социалистов на 6,9%. За AD готовы проголосовать 32% респондентов, в то время как социалисты набрали 25,1%, передает Bloomberg.
Третье место занимает правая партия Chega с поддержкой 18%, партия «Либеральная инициатива» получила 6,9%. За партию Livre высказались 4,5% опрошенных, Левый блок – 2,4%, коммунисты и зеленые – 3,3%, а за PAN готовы проголосовать 1,8% избирателей.
Выборы в Португалии назначены на 18 мая, за последние три года это уже третье голосование. Правительство Монтенегру было отправлено в отставку после проваленного вотума доверия 11 марта.
Опрос проводился компанией Pitagorica с 8 по 11 мая методом телефонных интервью среди 810 человек. Погрешность составила 3,51%.