Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
МИД объяснил «точечные ответы» России на неадекватные действия Польши
Захарова объяснила «точечные ответы» России на неадекватные действия Польши
Россия учитывает собственные интересы, точечно отвечая на неадекватные шаги польских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев.LIVE».
Захарова отметила, что Москва реагирует на неадекватные шаги польских властей, учитывая собственные интересы, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, если Варшава решится разорвать дипломатические отношения с Москвой, польским дипломатам и другим представителям различных кругов также придется покинуть Россию. Захарова отреагировала на вопрос о возможном разрыве отношений, подчеркнув, что такой шаг имел бы двусторонние последствия.
Комментируя решение Польши о закрытии генерального консульства России в Кракове, Захарова в эфире «Соловьев Live» сообщила, что этот шаг бьет по интересам самой Польши и ее граждан, передает ТАСС.
Она пояснила, что если ранее целью закрытия консульств было препятствие помощи украинцам, выезжавшим из Украины через Польшу в Россию, то теперь удар нанесен прежде всего самим полякам.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.
Советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.