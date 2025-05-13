МИД объяснил «точечные ответы» России на неадекватные действия Польши

Захарова объяснила «точечные ответы» России на неадекватные действия Польши

Tекст: Вера Басилая

Захарова отметила, что Москва реагирует на неадекватные шаги польских властей, учитывая собственные интересы, передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, если Варшава решится разорвать дипломатические отношения с Москвой, польским дипломатам и другим представителям различных кругов также придется покинуть Россию. Захарова отреагировала на вопрос о возможном разрыве отношений, подчеркнув, что такой шаг имел бы двусторонние последствия.

Комментируя решение Польши о закрытии генерального консульства России в Кракове, Захарова в эфире «Соловьев Live» сообщила, что этот шаг бьет по интересам самой Польши и ее граждан, передает ТАСС.

Она пояснила, что если ранее целью закрытия консульств было препятствие помощи украинцам, выезжавшим из Украины через Польшу в Россию, то теперь удар нанесен прежде всего самим полякам.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.

Советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.