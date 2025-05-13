В Луганске провели концерт «Героям Победы» ко Дню Республики

Tекст: Вера Басилая

Мероприятие состоялось на площади перед драмтеатром имени Луспекаева. Организаторами выступили управление делами президента России, Минобороны, Институт современного искусства и правительство ЛНР. В числе участников были Государственный Кремлевский оркестр и народные артисты России Иван Агапов, Валерий Баринов, Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов, Елена Цыплакова, а также актриса театра и кино Юлианна Ромашина.

В ходе праздничной программы звучали симфонические произведения советских композиторов и стихи поэтов-классиков и современных авторов, включая участников спецоперации.

«Луганщина – это одна большая сплоченная семья. И вместе мы способны справиться с любыми вызовами», – заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Артисты отметили теплый прием публики, а художественный руководитель Артур Цомая подчеркнул символическую связь поколений защитников страны. Главный дирижер оркестра Константин Чудовский рассказал о резонансе выступления и благодарности зрителей.

Чудовский отметил, что коллектив считает днем рождения 10 сентября 2022 года, когда состоялся первый концерт в Мариуполе.

«Вы здесь с 2014 года показываете нам пример мужества, героизма, настоящей любви к Родине. Вы выдержали, выстояли и дождались объединения с большой Россией. Встречаясь с теми, кто приезжает в Москву от вас, я понимаю, что нам нужно учиться любить Родину, быть настоящими патриотами, выживать и оставаться человеком», – заявил народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

Церемония награждения стала кульминацией вечера: за заслуги в деле воссоединения ЛНР с Россией и развитие культуры выдающимся деятелям и военнослужащим вручили ордена, медали и грамоты.