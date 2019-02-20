Посольство РФ в Лондоне заявило о невозможности констатировать, что Скрипали живы

Российское посольство в Британии не может констатировать, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил пресс-секретарь диппредставительства.

«Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль. Волнение вызывают и недавние утечки в британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья Сергея Скрипаля», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что Сергея Скрипаля никто не видел с момента инцидента 4 марта 2018 года, а Юлия Скрипаль появилась на экранах только один раз, в мае 2018 года, когда выступила с видеообращением, записанном в неизвестном месте.

«Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции», – сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена подала в полицию заявление о пропаже сына и внучки Юлии. Племянница Скрипаля Виктория считает, что ее дядя давно мертв.

Перед этим британские СМИ заявляли, что состояние здоровья экс-полковника ГРУ сильно ухудшилось.