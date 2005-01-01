Мать Скрипаля заявила в полицию о его пропаже

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена подала в полицию заявление о пропаже сына и внучки Юлии, сообщила племянница Скрипаля Виктория.

Виктория Скрипаль сообщила, что документы подали в столичный «отдел полиции по месту жительства Юлии», передает «Интерфакс».

Племянница Скрипаля живет с его матерью в Ярославле.

Напомним, она считает, что ее дядя давно мертв.

Британские СМИ заявляли, что состояние здоровья экс-полковника ГРУ сильно ухудшилось.