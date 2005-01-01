Племянница Скрипаля предположила его смерть

Виктория Скрипаль полагает, что ее дяди, экс-офицера ГРУ, давно нет в живых.

По словам женщины, известия о том, что состояние здоровья Скрипаля, осужденного в России за госизмену и отравленного в Солсбери 4 марта 2018 года, ухудшилось, она получила только из СМИ.

«Ну нет Скрипаля в живых… Скоро год – 4 марта. И вот шестого марта вам предоставят урну с прахом и скажут – Скрипаль умер, и по его, так скажем, просьбе мы его кремировали», – сказала Виктория Скрипаль РИА «Новости».

Ранее она неоднократно заявляла, что если бы Скрипаль был жив, то связался бы со своей матерью. Также Виктория Скрипаль отметила, что почти дописала свою книгу о дяде, которая будет называться «Разговор с черным котом» и, возможно, будет опубликована в конце марта – договоренности с издательством есть.

По мнению английских властей, к отравлению Скрипаля причастна Россия, Кремль это отрицает. В начале июля 44-летняя британка Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери – Лондон утверждает, что от отравления тем же веществом.

В воскресенье издание Times со ссылкой на британскую разведку сообщило, что состояние здоровья Сергея Скрипаля серьезно ухудшилось. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это примером «управляемой утечки».