Захарова отреагировала на сообщения об ухудшении состояния Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение британской газеты Times об ухудшении состояния Сергея Скрипаля, который, как утверждают в Лондоне, якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

«Очередной пример «управляемой утечки». Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ», – написала она в Facebook.

Ранее в воскресенье Times сообщила, что состояние Скрипаля ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь на дому.

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. В мае того же года оба были выписаны из больницы.