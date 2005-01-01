Ведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского паспорта

Экс-ведущая передачи «Орел и решка» Жанна Бадоева заявила, что отказалась от гражданства Украины.

Бадоева в программе «А поговорить?» на YouTube сообщила, что поступила так после замужества и переезда в Италию, передает РИА «Новости».

«Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, я развлекаю людей всего мира», – сказала Бадоева.

Экс-ведущая пояснила, что живет в Италии с 2015 года.

Бадоева известна российскому и украинскому зрителю как автор и ведущая программы о путешествиях «Орел и решка».