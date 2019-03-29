Стала известна разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

Размер зарплаты женщин в Москве в среднем на 11% меньше, чем у мужчин, такой разрыв считается минимальным и сопоставим с аналогичными показателями скандинавских стран, отчитались в РАН.

«В Москве очень небольшой разрыв по заработной плате – всего 11%, что невероятно мало. Такой показатель коррелирует с аналогичными показателями в скандинавских странах. По стране у нас динамика тоже хорошая: сначала очень долгое время женщины получали порядка 67% в среднем от заработной платы мужчин, а затем, после реализации майских указов (президента) и повышения зарплат в бюджетной сфере, произошел рост женских зарплат», – сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баксакова в ходе презентации исследования в Мосгордуме, передает РИА «Новости».

Она отметила, что после реализации президентских указов заработная плата женщин составила около 73% от мужской. Отмечается, что представители обоих полов в молодом и пожилом возрасте получают примерно одинаково, а вот в средней возрастной группе, когда большинство мужчин и женщин заводят семьи, этот разрыв увеличивается.

«Время, когда женщины ухаживают за детьми, выполняют работу по дому, сильно снижает их амбиции и возможности карьерной занятости. Мы спрашивали женщин в одном исследовании, как рождение ребенка повлияло на их зарплаты, многие отвечали, что заработок снизился», – сказала Баксакова.

Сотрудник РАН также посоветовала равномерно распределять семейные обязанности: «Ухаживать за ребенком и брать отпуск по уходу за ним может не только мама, но и отец. Потому что это снижает для женщины карьерные устремления, а мужчина оказывается ущемлен в участии в семье, он лишается своего счастья заботы о ребенке».

Ранее сообщалось, что жительницы Москвы по сравнению с женщинами из других регионов позже выходят замуж и заводят детей.