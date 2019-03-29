Жительниц Москвы сравнили с женщинами других регионов в вопросах создания семьи

Ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова рассказала, что по сравнению с женщинами в других регионах России москвички выходят замуж позднее, следовательно, позже рожают первого ребенка.

«Москвички замуж выходят позже, чем в среднем по России, и рожают они поздно. Первого ребенка москвички рожают в среднем на 2,5 года позже, чем по России. Это тот фактор, который ограничивает число детей в семье, помимо социально-экономических факторов. То есть чем позже женщина вышла замуж, чем позже родила первого, тем меньше вероятность того, что она родит третьего ребенка, как это записано в демографической концепции», – заявила Баскакова на круглом столе в Мосгордуме, передает РИА «Новости».

Согласно данным исследования «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона», население в Москве в основном ориентировано на семью с одним и максимум двумя детьми. Эта тенденция, по мнению Баскаковой, наблюдается из-за особенностей жизни в столице, социально-экономического положения населения в мегаполисе.

Однако она уточнила, что возрастная структура столичного населения достаточно благоприятна для создания семьи.

«Нет большой диспропорции между численностью мужчин и женщин, вполне гармонична эта численность населения в младших возрастных группах, в группах трудоспособного возраста и пенсионных возрастов. Надо сказать, что в Москве разница ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин не очень сильная – 6,9 лет. Для сравнения, в России это 10,5 лет», – добавила Баскакова.

По данным исследования, жительницы Москвы рожают первого ребенка примерно в возрасте 25-34 лет, в то время как в среднем по России – в 20-29 лет. А основная масса рождений по-прежнему приходится на возрастную группу 25-35 лет.

Ранее Росстат заявлял, что в России снизился уровень рождаемости.

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