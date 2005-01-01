Госдеп принялся угрожать нефтекомпаниям

Вашингтон угрожает нефтеторговым и нефтеперерабатывающим компаниям по всему миру, сообщают источники.

Власти США требуют от них отказаться от сотрудничества с Венесуэлой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что санкциями угрожают не только за нарушение озвученных самим Вашингтоном ограничений, но и за сделки, которые не попадают под запреты. Сотрудники Госдепа подчеркивают, что нарушением санкций США посчитают любые связи с Венесуэлой в области нефтеторговли.

Источник заявил, что США сперва «написали правила», а теперь «звонят тебе, чтобы объяснить, что есть еще неписаные правила».