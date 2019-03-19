США облегчили санкции против Венесуэлы

Вашингтон исключил из санкционных списков по Венесуэле 12 физических лиц, причины пока не указываются, сообщил минфин США.

Из черного списка исключены 12 физлиц, которые связаны с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо. Одновременно введены санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven и ее главы Адриана Антонио Пердомо Мата, передает ТАСС.

Ранее США ввели ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, счета которой были заблокированы на 7 млрд долларов.

В ответ Венесуэла собралась вдвое увеличить поставки нефти в Индию.