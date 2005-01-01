Дана Борисова призналась в сексоголизме

Телеведущая Дана Борисова призналась, что после исключения наркотиков из своей жизни и реабилитации стала «сексоголиком» и активно экспериментировала в интимной жизни.

42-летняя Борисова рассказала, что многие из тех, кто был зависим, часто находят новый источник получения удовольствия. По ее словам, некоторые становятся игроманами, некоторые – шопоголиками. У телеведущей появилась иная зависимость, пишет Star Hit.

«Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить», – поделилась Борисова.

Она сообщила, что сейчас посещает центры поддержки для тех, кто когда-то страдал от наркотической зависимости. По словам телеведущей, она будет посещать специальные организации еще несколько лет, чтобы не вернуться к зависимости.

Борисова добавила, что по-прежнему мечтает о возвращении карьеры на телевидении, однако понимает, что вряд ли ее возьмут туда.

Напомним, о наркотической зависимости телеведущей ее поклонники узнали два года назад. Она прошла лечение от зависимости в Таиланде и вернулась в Россию, избавившись от квартиры за 23 млн рублей.