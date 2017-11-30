Дана Борисова простилась с наркотиками и квартирой за 23 млн рублей

Телеведущая Дана Борисова решила начать новую жизнь после того, как прошла реабилитацию от наркозависимости, и заявила о продаже элитной недвижимости.

Российская модель Дана Борисова, которая недавно вернулась из Таиланда, где проходила реабилитацию от наркозависимости и алкоголизма, решила продать свою элитную квартиру вместе с мебелью за 23 млн рублей в жилищном комплексе «Золотые ключи».

Известно, что вместе с ней лечился певец Евгений Осин, который впоследствии заявил, что Борисова – «конченый человек» и вряд ли она сможет «вернуться к нормальной жизни». Об этом сообщает Ura.ru.

Она также намерена поменять имидж и собирается сотрудничать со стилистами. Женщина сняла квартиру, чтобы она не напоминала ей о прошлой жизни, и намерена вернуть дочь, которую у нее отсудил бывший муж Максим Аксенов.