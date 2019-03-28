Эксперт: Задержание Ишаева очень сильно ослабило позиции губернатора Фургала

«Задержание Ишаева стало ударом по действующей администрации Сергея Фургала. Процентов 95 влияния на элиты при Фургале оказывал Ишаев, который вовремя оказался рядом, подставлял плечо, помогал Фургалу во время избирательной кампании», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Дальнему Востоку Даниил Ермилов, комментируя задержание бывшего губернатора Хабаровского Края Виктора Ишаева.

«Действующий руководитель аппарата губернатора, Владимир Хлапов – человек, близкий к Ишаеву. Хлапова, заметим, задержали, но отпустили», – указал представитель Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) на Дальнем Востоке Даниил Ермилов.

В четверг стало известно, что задержанному экс-губернатору Хабаровского края, бывшему полпреду в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении. Сообщалось, что Ишаев задержан в рамках дела о злоупотреблениях в лесной отрасли. По данным ТАСС, речь идет о махинациях на 10 млрд руб.

Ишаев, уже не будучи ни губернатором региона, ни полпредом в ДФО, продолжал оказывать серьезное влияние на региональную элиту, отмечает эксперт. «Без влияния такой «глыбы», как Ишаев, элиты не будут прощать все те промахи, которые допускает нынешнее правительство региона, – указывает Ермилов. – Теперь они понимают, что губернатор становится «токсичным».

«В отсутствие Ишаева мы, скорее всего увидим переток полюса влияния в сторону «Единой России», – прогнозирует эксперт. «Окружение Фургала спровоцировало очень масштабную информационную войну, они пытались затравить «Единую Россию», затравить законодательное собрание. Но сейчас, оставшись без поддержки, они очень сильно теряют», – считает Ермилов.

«Поэтому нужно понимать, что мы вплотную подходим к следующей черте. В случае дальнейших разбирательств, уголовных дел и «посадок» по разным отраслям, мы можем дойти до черты внешнего управления краем», – считает эксперт.

Он напомнил, что «долг Хабаровского края уже достиг очень больших пределов». По данным Минфина, по состоянию на начало марта регион стал долговым лидером Дальнего Востока с кредитной задолженностью 54,9 млрд рублей. «Сейчас Фургал берет еще 7 млрд, чтобы решить оперативные задачи, – отметил Ермилов. – Понятно, что ему деваться некуда, но факт остается фактом».

«Задержание Ишаева реально очень сильно ослабило позиции губернатора Фургала», – резюмирует эксперт. По его мнению, «коллапс в региональном правительстве будет увеличиваться и разрастаться».

Добавим, что 18 марта также сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края. 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Кроме того, был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. По данным источника РБК, задержан сын экс-чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 1 млрд рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД