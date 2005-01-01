МИД заподозрил США в уловке с целью скрыть запасы химоружия

В Министерстве иностранных дел дали оценку действиям председателя Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Яны Рейнисовой, заявив, что она отстаивает интересы США.

Комментарий размещен на официальном сайте МИД России.

В ведомстве считают, что гражданка Чехии Рейнисова намеренно отклонила предложение России о дополнении списка веществ, попадающих под контроль Конвенции по запрещению химического оружия. Также в МИД заявили, что председатель Исполнительного совета ОЗХО «открыто подыграла Западу», препятствовавшему России в получении дополнительных пояснений по инциденту с хлором в апреле прошлого года в сирийской Думе. Кроме этого, в министерстве обратили внимание на поведение Рейнисовой в ситуации с поездкой российской делегации на объект по уничтожению химического оружия в американском Колорадо.

«Когда встал вопрос о визите в США российских специалистов, Рейнисова фактически заблокировала такую возможность. Она без согласования приняла решение ехать в Колорадо не только в своем «независимом» качестве председателя Исполсовета О3XО, но и как «представитель» всех восточноевропейских государств, т.е. как «представитель» России. Такого права у нее нет», – отмечается в сообщении.

Такое поведение председателя Исполсовета, полагают в МИДе, вызвано нежеланием США пускать российских представителей с проверкой выполнения обязательств американцев по уничтожению химоружия.

«Значит, им есть что скрывать», – заключили в министерстве.

Также отмечается, что ситуация вокруг сирийского «химического досье» и инсценировка отравления граждан России в Великобритании могут взаимосвязаны.

Ранее МИД обвинил ОЗХО в игнорировании данных России и Сирии по инциденту в Думе.

Российские военные заявляли об отсутствии следов химической атаки в Сирии.