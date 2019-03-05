МИД обвинил ОЗХО в игнорировании данных России и САР по инциденту в Думе

ОЗХО игнорирует поступающую от России и Сирии информацию, подтверждающую постановочный характер химинцидента в Думе, это вызывает озабоченность, заявили в МИД.

В комментарии МИД говорится, что игнорирование ОЗХО предоставленной Россией и САР информации, которая подтверждает постановочный характер химинцидента в Думе, «вызывает озабоченность».

Министерство указало также, что игнорируются и оценки некоторых западных журналистов, однозначно указывающих на фальсификацию тех событий.

Российские тщательно изучат итоговый доклад Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в Думе и «в ближайшее время поделятся с международным сообществом более развернутыми оценками и соображениями на этот счет».

Ранее МИД Британии призвал наказать виновных за «химатаку» в сирийской Думе.

До этого работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе после мнимой химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

Вопреки этой информации ОЗХО утверждает, что при атаке в сирийском городе Думе, «скорее всего», использовался хлор.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели обследование Думы, но не нашли следов применения химического оружия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.