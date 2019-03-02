Британия призвала наказать виновных за «химатаку» в сирийской Думе

Глава МИД Великобритании Джереми Хант прокомментировал утверждения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что в сирийском городе Думе в апреле 2018 года, «скорее всего», якобы использовался хлор, призвав наказать виновных за эти события.

Комментируя сообщение пресс-службы ОЗХО о том, что в городе Дума в апреле 2018 года якобы использовался хлор, глава МИД Соединенного Королевства призвал Дамаск «свернуть производство» химического оружия, передает ТАСС.

«Режим [президента Сирии Башара] Асада должен положить этому конец, объявить и ликвидировать свою программу [производства] химического оружия», – заявил Хант.

Он также добавил, что Лондон по-прежнему привержен своей позиции о необходимости наказания виновных за события в Думе.

Напомним, ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе после мнимой химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной.

Вопреки этому ОЗХО утверждает, что при атаке в сирийском городе Думе, «скорее всего», использовался хлор.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели обследование Думы, но не нашли никаких следов применения химического оружия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.